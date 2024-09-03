Энергетики обеспечили мощностью предприятие в Черноголовке

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. Так, специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечили мощностью в размере 150 кВт НП по благоустройству земельных участков «Солнечный дом» в селе Ивановское городского округа Черноголовка. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

«Технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Энергетики построили трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, установив в ее распределительном устройстве 0,4 кВ два низковольтных автомата. Также была возведена воздушная линия 6 кВ, обеспеченная линейным разъединителем с предохранителями ПРВТ-6, и смонтированы два участка воздушной линии 0,4 кВ.

Комплекс строительно-монтажных работ выполнен в установленные сроки, что позволило предприятию оперативно приступить к развитию бизнеса.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.