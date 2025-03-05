Энергетики обеспечили мощностью аэропорт в Домодедове

«Россети Московский регион» модернизировали комплекс объектов в городском округе Домодедово. Проект позволил увеличить более чем на треть — до 37,3 МВт объем присоединения к сети международного аэропорта, который является одним из ведущих аэропортов московского авиаузла. Маршрутная сеть аэропорта Домодедово охватывает более 80 направлений. Электроснабжение обеспечено с возможностью резервирования, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики расширили распределительное устройство 10 кВ на питающей подстанции 110 кВ, смонтировав дополнительные линейные ячейки. Проведены все необходимые регламентные работы на смежном объекте 110 кВ как по распределению нагрузок по секциям распределительных устройств 10 кВ, так и по интеграции учета электроэнергии с автоматизированной информационно-измерительной системой компании.

«Развитие энергетической инфраструктуры — это важный шаг для поддержки ключевых объектов региона. Модернизация, проведенная нашими энергетиками в Домодедово, не только повышает надежность электроснабжения аэропорта, но и способствует развитию транспортного узла, который играет важную роль в экономике региона. Это еще один пример того, как мы укрепляем энергетическую безопасность Московской области и создаем условия для устойчивого роста», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее также были проведены работы в магистральном комплексе, в том числе «Россети» провели масштабную реконструкцию подстанции 500 кВ в г. о. Домодедово. От ее работы зависит надежность электроснабжения шести городских округов с населением более 1,4 млн человек и крупных потребителей, включая аэропорт.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.