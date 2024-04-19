Энергетики обеспечили электроснабжение больницы и ряда объектов ЖКХ в Коломне

Энергетики произвели ремонт высоковольтной кабельной линии, которая обеспечивает электроснабжение центральной районной больницы, двух центральных тепловых пунктов, двух водонапорных станций и котельной, а также жителей трех многоквартирных жилых домов на ул. Октябрьской Революции и Гагарина в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

КЛ-10 кВ протяженностью 1,8 км осуществляет передачу электроэнергии от питающего центра ПС-656 до распределительной трансформаторной подстанции РТП-196, от которой запитаны семь трансформаторных подстанций. В ходе ремонта заменен участок кабельной линии с установкой двух соединительных муфт. Работы выполнены в рамках текущей эксплуатации электросетей.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет обслуживание и эксплуатацию электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.