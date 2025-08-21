Энергетики обеспечили дополнительной электроэнергией мясокомбинат в Балашихе

сегодня в 14:25

Специалисты компании «Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения мясокомбината, расположенного в городском округе Балашиха. Суммарная мощность энергопринимающих устройств предприятия увеличилась почти в два раза – с 400 до 777 киловатт. Благодаря этому становится возможным нарастить объемы выпуска продукции и укрепить продовольственную безопасность Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы выполнили энергетики филиала «Восточные электрические сети». В рамках проекта была проведена реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 киловольта. Мощность оборудования увеличена до 630 киловольт-ампер.

При модернизации сетевой инфраструктуры применялись современные отечественные технологии и решения, которые обеспечивают высокую надежность и бесперебойность электроснабжения предприятия.

