Энергетики направили на переработку 15 трансформаторов в Химках

Специалисты «Мособлэнерго» в октябре направили на переработку 15 исчерпавших свой эксплуатационный ресурс трансформаторов с площадки производственной базы в городе Химки на улице Юбилейный проспект, дом № 77. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Утилизационные мероприятия проводятся в рамках работы по обращению с материалами и оборудованием, демонтируемыми при эксплуатации, ремонте и реконструкции объектов электросетевого хозяйства.

Также «Мособлэнерго» направило 38 железных опор и 8 куб. метров кабельно-проводникового контейнера на специальный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Оборудование полностью разбирается, сортируется и перерабатывается.

Приоритетом компании в области безопасного обращения с отходами производства является их передача на утилизацию специализированным организациям для использования при изготовлении других товаров, а также возврата отходов в производственный цикл после соответствующей подготовки и извлечения из них полезных компонентов для повторного применения.

«Мособлэнерго» передает отходы специализированным организациям согласно требованиям федерального и регионального законодательства по обращению с отходами, тем самым обеспечивая предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.

На территории производственных баз компании регулярно обустраиваются площадки для накопления отходов, маркируются контейнеры, внедрено раздельное накопление отходов, ведется первичный учет образования и движения по всем видам отходов.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.