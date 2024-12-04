Энергетики капитально отремонтировали 59 км линий электропередачи в Ступине

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ПАО «Россети Московский регион» южные электрические сети в этом году в Ступине отремонтировали 19,6 км ЛЭП, привели в порядок 73 трансформаторные подстанции и 2 распределительных пункта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам руководителя муниципалитета, специалистами Коломенского филиала АО «Мособлэнерго» Ступинское ПО также проводилась системная работа по повышению надежности электроснабжения.

Капитально отремонтировано почти 14 км ЛЭП, 3 распределительных пункта. По инвестиционной программе реконструировано 25,4 км ЛЭП, введена новая трансформаторная подстанция. До 2028 года запланировано строительство еще 5 подстанций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.