Энергетики капитально отремонтировали 343 км линий электропередачи в Подмосковье

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей городских округов Московской области в рамках программы капитального ремонта электросетей специалисты «Мособлэнерго» с начала года отремонтировали 343 км линий электропередачи. Об этом сообщаетпресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В том числе на текущий момент выполнен ремонт 209,7 км воздушных линий и 133,4 км кабельных линий напряжением 0,4 — 10 кВ. Наибольшие объемы работ выполнены в Одинцовском округе — 38,5 км сетей, в округе Пушкинский — 30,62 км, и Раменском округе — 29,5 км линий электропередачи.

Также на текущий момент в Подмосковье отремонтировано электрооборудование 275 трансформаторных и распределительных подстанций, приведены в порядок строительные части зданий 279 подстанций и объектов производственного назначения, расчищено от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи 130 га.

Мероприятия по ремонту электрообъектов для обеспечения потребителей надежным и качественным электроснабжения компания реализует с начала года. Большая часть работ выполняется в летний период, когда условия для выполнения ремонта подстанций и сетей считаются наиболее оптимальными.

Всего в 2024 году компанией «Мособлэнерго» запланирован ремонт 353 км ЛЭП, работы будут завершены в декабре текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.