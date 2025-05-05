Электроснабжение восстанавливают в 3 населенных пунктах и 16 СНТ Истры

Все коммунальные и экстренные службы городского округа Истра продолжают работать в усиленном режиме. Подачу электричества восстанавливают в трех населенных пунктах и 16 СНТ, сообщила глава округа Татьяна Витушева.

Она уточнила, что на 10 часов понедельника объекты образования, котельные и ВЗУ в Истре работают штатно, высоковольтные линии (фидеры) — подключены все.

«Населенные пункты без электроснабжения — 3 (повторные отключения произошли ночью, на местах работают аварийные бригады)», — написала Витушева в Telegram-канале.

По ее словам, два многоквартирных дома в с. Онуфриево также без света, но по ним ранее отключений не было, обрыв проводов произошел в ночь на понедельник. Аварийные бригады уже находятся на месте ЧП.

Как добавила глава округа, в 16 СНТ ведется плановое подключение света, работают аварийные бригады. Также на территории муниципалитета ведется расчистка, распиловка и вывоз порубочных остатков.

Кроме того, уточнила Витушева, аварийные бригады трудятся в пос. Холщевики, д. Глинки и д. Кострово, на ул. Сиреневой.

В ночь на 2 мая на Московскую область обрушилась непогода. Циклон принес в регион, особенно на северную его часть, порывы сильного ветра и мокрый снег, которые повалили большое количество деревьев и оставили без света порядка 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что стихия прошлась по региону серьезно. Наибольший удар пришелся на 10 округов региона, в том числе на Истру, Талдомский, Дмитровский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и Клин.

«Есть положительная динамика — по большинству округов число жалоб и обесточенных домов снижается. Работы продолжатся», — сказал Воробьев.