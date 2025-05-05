Все населенные пункты Рузского муниципального округа обеспечены электроснабжением. Работа над устранением аварии, связанной с аномальными погодными условиями, продолжалась на протяжении трех дней, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Было привлечено 11 бригад ПАО «Россети», а также 2 единицы техники, автовышка, а также бригады из Калужской и Смоленской областей.

Всего в ночь с 1 на 2 мая из-за внезапного и сильного снегопада, в Рузском муниципальном округе без света в ту ночь осталось 48 населенных пунктов. Работы над устранением аварий не прекращались ни на минуту. Глава муниципалитета Александр Горбылев совместно с руководителем местного отделения «Россетей» Дмитрием Журавлевым лично объезжал населенные пункты, контролировал работу специалистов и информировал жителей о графике восстановления электроэнергии.



"По состоянию на 19.30 электроснабжение в Рузском муниципальном округе полностью восстановлено. Вместе с тем сообщаю, что ПАО «Россети» продолжает работу по точечным заявкам,» — сообщил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о текущей обстановке и темпах устранения аварии после буйства стихии 2 мая.

«Стихия прошлась по региону серьезно. Как я уже говорил, наибольший удар пришелся на десять округов, в том числе Истру, Талдом, Дмитров, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.