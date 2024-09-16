Электроснабжение социальных объектов улучшили в Чехове

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Специалисты компании «Мособлэнерго» завершили работы по улучшению качества электроснабжения социальных учреждений города Чехов, среди которых находятся «Чеховская детская школа искусств», дворец культуры «Дружба», городской суд, здание банка и два многоквартирных дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга Чехов.

В рамках проведенных мероприятий была заменена высоковольтная аппаратура распределительного устройства РУ-6 на трансформаторной подстанции ТП-506. Установлены семь новых высоковольтных ячеек КСО, а также заменен силовой трансформатор мощностью 160 кВА, исчерпавший свой эксплуатационный ресурс, на современный трансформатор аналогичной мощности.

В дополнение, была выполнена расчистка 1,5 га охранной зоны ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Работы проводились в рамках ежегодной программы капитального ремонта. В 2024 году в г. о. Чехов запланированы также работы по ремонту 5,17 км кабельно-воздушных сетей, обновлению оборудования на 17 трансформаторных подстанциях и приведению в соответствие нормативным требованиям 5 зданий трансформаторных подстанций.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.