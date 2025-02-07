Электроснабжение дачного поселка в Одинцовском округе повысят в 10 раз

Специалисты «Мособлэнерго» начали работы по увеличению мощности электроснабжения дачно-строительного кооператива «Сельскохозяйственный» в поселке Баковка Одинцовского округа. Это решение было принято в ответ на запрос потребителя о повышении мощности с 15 до 150 кВт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках проекта энергетики построят кабельно-воздушную линию электропередачи общей протяженностью 280 метров, из которых 250 составит воздушная линия, а 30 — кабельный участок. Также планируется замена силового оборудования в трансформаторной подстанции ТП-560699. Специалисты установят устройство, которое будет мощнее старого почти в два раза.

По словам представителей «Мособлэнерго», эти работы позволят увеличить мощность электроснабжения кооператива. Это создаст возможность для подключения новых потребителей в активно застраивающемся поселке Баковка. Завершение всех работ запланировано на второй квартал 2025 года.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.