Электромонтер из Черноголовки побелил в конкурсе «Лучший по профессии»

В Подмосковье прошел смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии»

ХХIII Московский областной смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии» прошел в Одинцово, сообщили в пресс-службе округа.

За звание лучших соревновались представители 11 профессий сферы ЖКХ.

Представители Черноголовки в очередной раз доказали, что они настоящие профессионалы своего дела. В упорной борьбе Игорь Васильков завоевал первое место в номинации «Электромонтер жилищного фонда», а Андрей Шилкин награжден за волю к победе. Каждый из победителей был отмечен благодарственными письмами и ценными призами.

Годом ранее инженер КТС Кудряшов Денис занял второе место в номинации «Слесарь аварийно-восстановительных работ систем теплоснабжения и горячего водоснабжения». А в 2023 г. старший слесарь АВР канализационного участка ВКХ Петров Алексей завоевал первое место в номинации «Слесарь аварийно-восстановительных работ систем водоснабжения и водоотведения».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.