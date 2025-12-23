Эксперты приняли более 1 300 отремонтированных подъездов в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, приняли свыше 1 300 подъездов в рамках программы «Мой подъезд», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В 2025 году в Подмосковье эксперты управления технического надзора капитального ремонта провели более 29 000 выездов для контроля качества ремонта подъездов жилых домов. Программа «Мой подъезд» реализуется по инициативе собственников жилья, что позволяет учитывать пожелания жителей при проведении работ.

Комплексный ремонт включает обновление входных групп, покраску стен и потолков, замену почтовых ящиков, установку энергосберегающего освещения, а также замену окон и дверей. Лидерами по количеству принятых подъездов стали Орехово-Зуевский городской округ (136 подъездов), Балашиха (130), Щелковский (74), Королев (64) и Наро-Фоминский (64).

В 2025 году также подвели итоги конкурса на лучший отремонтированный подъезд 2024 года. Первое место занял подъезд в Реутове на улице Юбилейная, 39. В номинации «Лучший тематический подъезд» победил дом в Балашихе на улице Пушкина, 12.

В 2026 году эксперты продолжат ежедневный контроль за ремонтом подъездов, чтобы обеспечить их безопасность и комфорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.