сегодня в 19:09

Эксперты Подмосковья следят за благоустройством придомовой территории в Мариуполе

В Мариуполе продолжается благоустройство территории возле восстановленного многоквартирного дома в Левобережном районе. Работы проходят под контролем экспертов управления технического надзора капитального ремонта при министерстве ЖКХ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На объекте проверяется каждый этап — от укладки бордюров и щебня до будущего асфальтирования, монтажа тротуарной плитки и озеленения. Специалисты следят за качеством материалов, точностью исполнения и соблюдением сроков.

Оперативный контроль позволяет обеспечить строгое соответствие установленным требованиям. Это гарантирует, что благоустройство будет выполнено качественно, с учетом потребностей жителей и норм городской среды.

Работы ведутся фондом капремонта Московской области. Подмосковный стройконтроль регулярно выезжает на место и сопровождает процесс — от обследования до финальной приемки.

Сотрудники Управления с 2022 года участвуют в восстановлении объектов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.