Эксперт рассказала, как получить компенсацию за недостаточно горячую воду

Эксперт: температура горячей воды в кране должна составлять от 60 до 75 градусов

Доцент Государственного университета управления Наталья Казанцева сообщила, что жители могут получить перерасчет платы за горячую воду, если ее температура не соответствует нормативам, сообщает «ФедералПресс» .

Жители многоквартирных домов все чаще сталкиваются с тем, что из крана течет лишь теплая вода, хотя услуга оплачивается по повышенному тарифу. Казанцева пояснила, что нормативная температура горячей воды должна составлять от 60 до 75 градусов. Если температура опускается до 40 градусов, потребители вправе требовать перерасчет.

Эксперт отметила, что, если снижение температуры связано с аварией или ремонтом, перерасчет производится автоматически — управляющая компания урегулирует вопрос с ресурсоснабжающей организацией. В остальных случаях потребитель может инициировать замер температуры, однако нарушение должен подтвердить специалист с помощью акта.

«Для самостоятельного замера нужны соответствующие приборы, ведь не в каждом доме найдется термометр, показывающий температуру до 100 градусов», — добавила Казанцева.

По словам эксперта, перерасчет производится за каждый час отсутствия горячей воды и за каждые три градуса отклонения от нормы. Хотя снижение платы составляет около 0,1–0,15 процента, права потребителей должны быть защищены.

