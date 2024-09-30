Эксперт рассказал, как обеспечить частный дом чистой питьевой водой

Обычно источник воды на участке – скважина или колодец. Было бы неправильно считать, что вода в них по умолчанию чистая. Об этом РИАМО сообщил специалист по продажам проектов в «Лемана ПРО» Виктор Финагин.

Обычно источник воды в частном доме – скважина или колодец. Было бы неправильно считать, что вода в них по умолчанию чистая.

«Прежде чем купить систему очистки, узнайте, какие вещества содержатся в воде. Это позволит выбрать оптимальную очистную установку именно для вашего случая и не переплачивать за лишние фильтры, ничего не добавляющие к качеству воды», - сказал Финагин.

В воде из скважины или колодца находятся химические вещества, газы и твердые частицы и другие элементы, которые могут испортить качество воды.

Частицы – это ил, песок, органические вещества в составе почвы. Газы – сероводород, фтор и растворенный молекулярный хлор. Химические вещества и соединения – минералы и металлы.

Лучший способ узнать, от чего очищать воду, – провести лабораторный анализ. Получить услугу можно, в местном отделении Водоканала, санэпиднадзора. Также есть различные услуги в крупных сетях гипермаркетов, например, «Анализ воды».

После того как состав воды определен, можно отправляться в магазин, где придется выбирать из двух видов систем очистки проточной воды.

Одна – за питьевую воду, вторая – за сохранность сантехприборов и комфорт и безопасность использования даже для мытья тела или посуды. Можно приобрести обе системы, добавил Финагин.

У обеих установок базовый принцип работы: есть набор фильтров, или, как их еще называют, ступеней очистки. Ступень – это колба, в которой установлен фильтрующий картридж. Ступенью также называют колбу, в которой фильтрации нет, но происходят другие процессы. Например, вода может обогащаться полезными веществами при контакте с каким-то материалом. Или, например, происходит обеззараживание УФ-лучами.

Еще на этапе проектирования системы стоит проанализировать свои потребности – возможно, нет нужды в том, чтобы вода такого высокого качества поступала в душ, в ванну и бачки унитазов. Это целесообразно, если в доме есть дети грудного возраста, пожилые люди, жильцы с заболеваниями, аллергики.

Чаще всего владельцы принимают решение подавать такую воду только в смесители для умывания в санузлах и в смеситель на кухне, а в душе и в сантехнических устройствах используется вода, прошедшая только двухступенчатую очистку от примесей, заключил эксперт.