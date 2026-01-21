Эксперт по ЖКХ объяснил, как заставить соседей убрать вещи из общего коридора

Складывание вещей в общем коридоре — явление, которое может вызвать дискомфорт у других жильцов дома. В такой ситуации за помощью можно обратиться к управляющей компании (УК), рассказал общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет Life.ru .

По словам Бондаря, следует помнить, что зона за пределами квартирной двери, согласно статье 36 ЖК РФ, принадлежит всем владельцам жилья в доме на правах общей собственности. Превращение этой территории в кладовку одним из жильцов равносильно присвоению части имущества, принадлежащего остальным.

В случае возникновения подобной проблемы логично начать с обращения в управляющую компанию. Обычно сотрудники УК проводят инспекцию и выносят предписание о необходимости убрать вещи, нарушающие правила. Если же вещи создают помехи или несут угрозу пожарной безопасности, это может послужить основанием для обращения в Государственную пожарную инспекцию.

Из судебной практики следует, что по заявлению других жильцов или контролирующих инстанций суд вправе обязать нарушителя убрать незаконную конструкцию и вернуть коридору его исходный вид. Ключевой момент в подобных конфликтах — сохранение самообладания и документальная фиксация фактов с помощью фото- или видеосъемки. Это необходимо для предоставления контролирующим органам доказательств для проведения проверки.

«Складирование горючих материалов или мебели в местах эвакуации нарушает требования постановления правительства РФ №1479. За это для граждан предусмотрены штрафные санкции по статье 20.4 КоАП РФ от 5 до 15 тысяч рублей. Иногда соседи заходят дальше и устанавливают дополнительные двери или перегородки, огораживая часть этажа. В случае, если такие изменения не были заложены в проектной документации дома и не одобрялись на собрании собственников, подобная постройка может быть признана незаконной перепланировкой», — рассказал Бондарь.

По словам эксперта, обращение в судебные инстанции — это крайняя мера, однако закон как правило защищает права добросовестных собственников, обязывая освободить общее пространство от ненужных предметов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.