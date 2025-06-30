Эксперт назвал шесть способов снизить расходы на оплату коммунальных услуг

Эксперт Патешман рассказал, как подготовиться к росту тарифов ЖКХ в июле 2025

С 1 июля 2025 года в России ожидается очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Наставник по финансовой грамотности Александр Патешман предложил шесть эффективных способов сэкономить на коммунальных платежах, сообщает MIR24.TV .

Первый способ — подать показания счетчиков до повышения тарифов. Если увеличить объем по счетчику и передать данные заранее, можно пользоваться услугами по старым ценам еще несколько месяцев.

Второй совет — оплачивать коммунальные услуги банковской картой с кэшбэком. Некоторые банки возвращают 2–5% от суммы платежа, что позволяет экономить до 500 рублей в месяц.

Третий способ — регулировать отопление при наличии счетчиков. В домах с хорошей теплоизоляцией это особенно эффективно.

Четвертый вариант — использовать энергосберегающие лампы, приобретая их оптом на маркетплейсах. Такие лампы служат дольше и потребляют меньше электроэнергии.

Пятый совет — запускать бытовую технику ночью, если в регионе действуют двухтарифные счетчики. В ночное время электроэнергия стоит дешевле.

Шестой способ — пересмотреть схему оплаты воды. Если фактическое потребление превышает норму при небольшом количестве проживающих, стоит рассмотреть оплату по числу зарегистрированных жильцов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин пояснил, что индексация тарифов экономически обоснована и зависит от инфляции, затрат на производство и доставку услуг, а также состояния инфраструктуры. По его словам, уровень индексации будет различаться по регионам: в экономически развитых субъектах рост тарифов будет выше, а в некоторых регионах Северного Кавказа — ниже.

В среднем по стране тарифы вырастут на 11,9%. Электроэнергия подорожает на 12,6%, газ — на 10,3%. Последнее повышение тарифов произошло 1 июля 2024 года и составило 9,8%. В 2022 году индексация проводилась дважды, суммарно на 19,5%.

Дмитрий Морковкин добавил, что с 2025 года 1,5% выручки ресурсоснабжающих компаний будет направляться исключительно на модернизацию коммунальной инфраструктуры.