Экскаватор-погрузчик пополнил коммунальный парк Каширы

В преддверии зимы для подмосковных коммунальщиков закупили более 1,8 тыс. единиц новой спецтехники и оборудования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал первые машины представителям муниципалитетов и пообщался с механизаторами. В г. о. Кашира был передан для работы один экскаватор-погрузчик, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маневренные экскаваторы-погрузчики с высокой проходимостью и ручные роторные снегоуборщики позволяют в 2,5 раза быстрее убирать снег.

«Коммунальные службы должны системно и четко соблюдать правила зимней уборки. Данная техника окажет нам помощь в уборке снега и наледи в зависимости от погодных условий. Техника многофункциональная, она и чистит дворовые территории, общественные пространства, и грузить, вывозить может. Это хорошая поддержка в работе наших служб, если в этом году будет такая же снежная зима, как в прошлом», — поделился директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.