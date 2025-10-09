Экскаватор-погрузчик и каналопромывочную машину получили коммунальщики Орехово-Зуева

Филиалы ГУП «Мосводоканал» в Орехово-Зуевском округе получили новую технику для повышения надежности и эффективности обслуживания водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В филиалы на территории Орехово-Зуевского округа поступили: экскаватор-погрузчик ELAZ BL 888 для проведения раскопок при устранении утечек на сетях водоснабжения и водоотведения, а также каналопромывочная машина на базовом шасси КамАЗ-43253 для промывки сетей водоотведения, коллекторов и канализационных колодцев.

Автопарк коммунальных организаций Подмосковья пополняется в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.