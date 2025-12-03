Эковолонтеры в Истре установили додекаэдр на контейнерной площадке

В Рождествено муниципального округа Истра на контейнерной площадке у домов № 1, 2, 5, 6 по улице Сиреневый бульвар силами местных волонтеров установлен додекаэдр под раздельный сбор пластиковых бутылок. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Яркая геометрическая фигура сделана для привлечения внимания жителей. В необычную емкость жители могут помещать чистые и смятые пластиковые бутылки от любых напитков. При этом крышки можно не снимать.

Додекаэдр на улице Сиреневый бульвар — это пилотный проект волонтеров. В случае, если экологическая инициатива приживется, проект планируется распространить и на контейнерные площадки других территорий округа.

Активисты отмечают, что небутылочные виды пластика и иные отходы пригодные к вторичной переработке можно сдавать в экодомике в часы открытия. Отходы предварительно необходимо вымыть, высушить и рассортировать по видам.

Напомним, экопункт расположен по адресу: с. Рождествено, ул. Сиреневый бульвар, д. 1 (внешняя сторона дома, у забора). Узнать расписание работы, а также уточнить вопросы по принимаемым фракциям вторичных ресурсов можно в группе волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.