Эковолонтеры Подмосковья 23 ноября проведут серию акций по сбору вторсырья

23 ноября в Московской области пройдет серия экологических акций по раздельному сбору отходов. Активисты экосообществ будут принимать более 40 видов отходов на переработку. На всех площадках участникам будут помогать активисты, которые подскажут по вопросам сортировки и сориентируют по фракциям. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Список акций:

Одинцово

Время: с 12:30 до 13:30, адрес: Новая Трехгорка, ул. Кутузовская, д. 74б;

Время: с 14:30 до 15:30, адрес: Немчиновка, Советский проспект, д. 4;

Время: с 10:00 до 12:00, адрес: пос. Лесной Городок, ул. Лесная, д. 10

Королев

Время: с 12:00 до 14:00, адрес: ул. Строителей, д. 15А;

Богородский

Время: с 09:30 до 11:00, адрес: Ногинск, п. Зеленый, ул. Школьная, д. 48;

Люберцы

Время: с 12:00 до 15:00, адрес: Томилино, Парк сказок, ул. Плеханова, д. 15;

Чехов

Время: с 10:00 до 10:50, адрес: ул. 8 Марта, д. 1а;

Волонтеры надеятся привлечь внимание жителей региона к проблемам переработки отходов и увеличить численность экологически ответственного населения.

Организаторы призывают всех неравнодушных присоединиться к движению за чистый регион и внести вклад в сохранение природы Подмосковья.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.