Экопромышленный парк в Челябинской области подключен к электричеству и водоснабжению

Начала функционировать инженерная инфраструктура экологического индустриального парка в Челябинской области — экопромышленный парк подключен к электричеству и водоснабжению. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Получен документ о завершении первого этапа инженерной инфраструктуры экопромышленного парка в регионе. Это касается объектов капстроительства и сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения. Готовность инженерных сетей создаёт условия для строительства и работы производственных объектов резидентов экопарка», — заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Управляющая организация — ООО «Экологический цифровой оператор» — предоставляет резидентам парка площадки, оснащенные нужной инженерной и коммунальной инфраструктурой: электро- и газоснабжением, водоснабжением, канализацией и транспортной сетью.

Среди резидентов челябинского экопарка компании: ООО «Сансара», ООО «СТУ», АО «ЮУрСЦУ», занятые переработкой полимерных отходов, бытовой электроники и картриджей.

В рамках федеральной программы в России создается шесть таких экопарков, они будут развиваться в Ставропольском крае, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской и Нижегородской областях.