ЭкоЛайф вывезла 1,9 млн кубометров отходов в Подмосковье

сегодня в 16:29

Компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» в феврале вывезла более 1,9 млн кубометров отходов с обслуживаемых территорий Московской области. Наибольшие объемы пришлись на Сергиево-Посадский, Рузский и Каширский кластеры, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В феврале «ЭкоЛайф» обеспечила вывоз свыше 1,9 млн кубометров твердых коммунальных отходов. Среди региональных операторов наибольший объем зафиксирован у Сергиево-Посадского — более 808 тыс. кубометров. Рузский оператор вывез свыше 681 тыс. кубометров, Каширский — более 476 тыс. кубометров.

В числе городских округов лидером стал Одинцовский — более 213 тыс. кубометров. В Красногорске вывезено 172 тыс. кубометров, в Мытищах — 154 тыс. кубометров.

В зону обслуживания компании входят 35 городских и муниципальных округов, в том числе Химки, Луховицы, Одинцово, Кашира, Руза, Домодедово, Дубна, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Долгопрудный, Серебряные Пруды, Пушкинский и Талдомский. Регулярный вывоз отходов позволяет поддерживать санитарное состояние территорий и снижать нагрузку на окружающую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.