Экоакция по сбору вторсырья пройдет в Раменском округе 20 апреля

В эту субботу, 20 апреля, состоится восьмая экологическая акция по сбору вторсырья «Сохраним природу вместе!» в Раменском городского округе на территории МУДО «Удельнинский центр внешкольной работы», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Региональный оператор ЭкоЛайн-Воскресенск, работающий на территории Воскресенского кластера Подмосковья, деятельность которого курирует министерство ЖКХ Московской области, является постоянным партнером акций и весь собранный объем вторсырья доставит на КПО «Восток». Там каждая фракция добавится в состав большой партии, за которыми приедут переработчики, чтобы на своих производствах подарить им новую жизнь.

За время реализации проекта в этом учебном году собрано и отправлено на переработку около 1000 кг полезного вторсырья, которое отправилось на КПО «Восток».

В этот раз организаторы акции проведут конкурс по сбору упаковки тетрапак — молочная продукция, соки, фруктовые и овощные пюре. Участники творческих объединений, которые передадут самый большой объем полезной фракции, будут отмечены организаторами.

Осенью 2023 года был проведен подобный конкурс по сбору «Добрых крышечек», в котором творческое объединение «Юный лингвист» собрали больше всех полезной фракции.

Тетрапак — это многослойная композитная упаковка, состоящая из картона, полиэтилена и алюминиевой фольги. Все компоненты упаковки тетрапак можно переработать. Отличительная особенность емкости тетрапак — снаружи этой упаковки картон, внутри — металлическое покрытие. Для подготовки полезной фракции на переработку необходимо отогнуть все уголки; тщательно ополоснуть упаковку, чтобы не оставалось остатков еды и высушить.

Организатором мероприятия выступила администрация МУДО «Удельнинский центр внешкольной работы».

Мероприятие состоится с 11:00 до 13:00 по адресу: Раменский г. о., дп. Удельная, ул. Шахова, д. 15А, территория МУДО «Удельнинский центр внешкольной работы». Вход свободный.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.