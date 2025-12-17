Единый расчетный центр Подмосковья запустил новогодний марафон

Шестой Новогодний марафон стартовал в Подмосковье. Накануне 2026 года первой остановкой марафона стал семейный центр «Богородский» в Электростали. Воспитанников с наступающим Новым годом поздравили сказочные герои, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Специалисты Единого расчетного центра Московской области организовали сбор средств для подарков двум сотням воспитанников социальных учреждений городов Электросталь, Воскресенск, Орехово-Зуево, Люберцы и Коломна. Для каждого населенного пункта готовятся уникальные праздничные программы, где участвуют как приглашенные актеры, так и волонтеры с собственными костюмами и сюжетами мероприятий.

«Марафон добра» проводится с 2020-го года. В пандемию сотрудники расчетного центра решили преодолеть изоляцию и подарить ребятам из детских домов теплый и радостный праздник. Позже возникла идея сделать этот проект ежегодным.

Акция продолжится до конца декабря, следующий пункт назначения — город Воскресенск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.