Единоросы проверили готовность МКД Чехова к отопительному сезону

14 октября «Единая Россия» запустила в регионах мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД» депутат, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г. о. Чехов Константин Безрукавый, депутаты фракции Владимир Хоменков и Константин Коваленко провели мониторинг готовности МКД к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Обеспечение качественной эксплуатации и сохранности многоквартирных домов, создания комфортных условий проживания граждан — один из пунктов народной программы партии «Единая Россия». В целях улучшения качества услуг ЖКХ и работы управляющих организаций в нашем округе уже проведен мониторинг надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах на ул. Мира, Гагарина, Молодежной», — рассказал Безрукавый.

Партийцы отметили, что в ходе общения с жителями были обозначены проблемы, требующие решения. Все заданные вопросы зафиксированы, сроки выполнения взяты на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.