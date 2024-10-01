Единороссы Лыткарина контролируют строительство новых очистных сооружений

сегодня в 12:27

В Лыткарине продолжаются работы по строительству новых очистных сооружений в рамках реализации наказов избирателей, попавших в народную программу «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБОУ ВО «Университет «Дубна» Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава муниципалитета Евгений Серегин совместно с депутатским корпусом, профильным заместителем главы муниципалитета Максимом Новиковым и представителями подрядной организации осмотрели ход работ на объекте.

«Очистные сооружения будут использовать дополнительные модули очистки и фильтрации, а также ультрафиолетовое обеззараживание. Реализация этого крупномасштабного инфраструктурного проекта позволит значительно улучшить экологическую обстановку на территории городского округа Лыткарино и бассейна реки Волга», — рассказал Серегин.

В настоящий момент проводятся гидравлические испытания первичных отстойников и ацидофикатора, устройство площадок компостирования; монтируется специализированное технологическое оборудование в емкостях аэротенков; строятся административно-бытовой корпус и ограждения комплекса сооружений; прокладываются внутриплощадочные сети водоотведения и канализации; осуществляются внутренняя отделка хозяйственных помещений, отделочные работы насосной станции сырого осадка и иловой насосной станции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.