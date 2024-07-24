Дворы и общественные пространства Рузы начали готовить к зиме
Фото - © Администрация Рузского городского округа
На еженедельном правительственном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили вопрос подготовки к зимнему содержанию дворовых территорий и общественных пространств. На предстоящую зиму для этих целей будет задействовано 150 сотрудников МБУ «Благоустройство», а также 27 единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для более оперативной работы на территории округа имеется 5 баз хранения техники:
- Покровское;
- Колюбакино;
- Дорохово;
- Тучково;
- Руза.
Также уже заключены контракты на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию тракторов, спецтехники и грузовых автомобилей. Имеются запасы соли. До октября будет закуплено дополнительно еще 1 800 тонн.
Имеется и необходимый инвентарь — лопаты, ледорубы и снегоочистители, а до конца октября планируется закупить еще 100 снегоочистителей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.