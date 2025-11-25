Две новые контейнерные площадки оборудуют в деревнях Клина

В городском округе Клин продолжается модернизация контейнерных площадок. Два новых места для сбора мусора оборудовали 25 ноября 2025 года в деревнях Темново и Воронино. Эти населенные пункты относятся к Восточному территориальному округу Клина, сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициативу оборудовать накопители проявили жители. Запрос взяли в работу.

«Площадки устанавливают по просьбам жителей для комфортной утилизации мусора. Все контейнерные площадки имеют бетонное основание, металлический каркас, 3Д-сетку и крышу. Это полностью соответствует современным стандартам», — рассказал уполномоченный представитель главы округа Клин по Восточному территориальному округу Павел Плюснин.

Площадки сделали удобными не только для жителей, но и для обслуживающей организации. Раньше баки поднимали на высоту более трех метров, вследствие чего мусор часто разлетался вокруг. Сейчас машины выгружают контейнеры на высоте не более метра, что делает процесс более аккуратным. Кроме того, бетонное основание позволяет более тщательно промывать и убирать территорию. На новых площадках установят накопители двух видов: для влажных и сухих отходов.

Всего в текущем году в Клину модернизируют 20 точек для сбора мусора. А за последние три года в округе уже построили около 150 новых контейнерных площадок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.