сегодня в 09:00

Два пожарных депо в Новой Москве получили надежное электроснабжение

Два возводимых в Новой Москве пожарных депо получили надежное энергоснабжение. Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Проведены строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения к сетям пожарных депо, расположенных в районах Коммунарка и Внуково. Оба объекта обеспечены надежным энергоснабжением», — заявил Бирюков.

По его словам, общая присоединенная мощность достигла около 600 кВт.

Вице-мэр рассказал, чтобы подключить депо, специалисты возвели 2 трансформаторные подстанции, а еще реконструировали распределительную подстанцию.

Было проложено свыше 3 км кабельных линий, из них 800 м прошли в закрытых переходах горизонтально направленным бурением.

«Этот бестраншейный способ применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить проложенные коммуникации», — пояснил Бирюков.

Он уточнил, что новые пожарные депо получили электроэнергию по второй категории надежности. При возникновении технарушения на одной линии напряжение автоматически подадут по резервной.