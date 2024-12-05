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Два паровых котла заменят при реконструкции котельной в Королеве

В Королеве проведут реконструкцию котельной по улице Самаровка. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы по реконструкции объекта капитального строительства пройдут по адресу: Московская область, г. о. Королев, ул. Самаровка, 1 (в т. ч. ПИР).

В проектных решениях подрядчику необходимо предусмотреть замену двух существующих паровых котлов на два водогрейных котла, элементов газовоздушного тракта трех водогрейных котлов, системы автоматизации и управления горением существующих горелок, существующих теплообменников ГВС и др.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.