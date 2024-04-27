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Два населенных пункта в Ступине в субботу останутся без света

Энергетики Ступинского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования. Так, в субботу свет отключат в двух населенных пунктах Ступина. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В связи с этим в субботу планируется отключение электроэнергии в населенных пунктах:

п. Новоселки (Шугарово) — 09:00 до 17:00 (Работы на ТП, не более 4-х часов в указанный период);

д. Разиньково ул. Березовая, ул. Зеленая — 09:00 до 17:00 (Работы на ТП, не более 4 часов в указанный период).

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться:

интернет-портал ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения»;

по телефону ПАО «Россети Московский регион» «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20;

по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Ступино: 8 (496) 647-59-97;

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.