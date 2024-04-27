Два населенных пункта в Ступине в субботу останутся без света
Энергетики Ступинского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования. Так, в субботу свет отключат в двух населенных пунктах Ступина. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
В связи с этим в субботу планируется отключение электроэнергии в населенных пунктах:
п. Новоселки (Шугарово) — 09:00 до 17:00 (Работы на ТП, не более 4-х часов в указанный период);
д. Разиньково ул. Березовая, ул. Зеленая — 09:00 до 17:00 (Работы на ТП, не более 4 часов в указанный период).
Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.
Для уточнения информации можно обратиться:
- интернет-портал ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения»;
- по телефону ПАО «Россети Московский регион» «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20;
- по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Ступино: 8 (496) 647-59-97;
Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.