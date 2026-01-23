Два дома в Одинцовском округе перейдут на прямые платежи за электроэнергию с февраля

С 1 февраля 2026 года жители двух многоквартирных домов в Голицыно и Жуковке начнут оплачивать электроэнергию напрямую АО «Мосэнергосбыт», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

АО «Мосэнергосбыт» уведомил жителей домов по адресу: Петровское шоссе, д. 45 в Голицыно и Рублево-Успенское шоссе, д. 206 в деревне Жуковка о переходе на прямые расчеты за электроэнергию. Ранее эти дома обслуживали управляющие компании ООО «ГУК» и ООО «Глобридж» соответственно.

С 1 января 2026 года собственники квартир заключат прямые договоры с АО «Мосэнергосбыт». Первые платежные документы за февраль 2026 года жители получат в марте с указанием номера лицевого счета.

Для формирования счетов абонентам необходимо ежемесячно с 15 по 26 число передавать показания счетчиков через личный кабинет, мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт», официальный сайт, чат-бот, Telegram, «Яндекс.Алису», сервис во «ВКонтакте», по телефону контактного центра +7 (499) 550-88-99 или 13-55 (для абонентов Ростелеком), а также через терминалы в офисах АО «Мосэнергосбыт», МФЦ Москвы и ООО «МосОблЕИРЦ».

Если в квартире установлен счетчик, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета (АСКУЭ), показания передаются автоматически, и дополнительная передача данных не требуется. Информацию о подключении прибора учета к АСКУЭ можно получить в личном кабинете клиента или по телефону контактного центра +7 (499) 550-9-550.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.