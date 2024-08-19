сегодня в 13:37

Два биополярных транзистора установят в Мытищах

Два новых биополярных транзистора появятся в городском округе Мытищи по программе повышения надежности электроснабжения, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

«В городском округе Мытищи идет строительство 2 биополярных транзисторов», — сказал Хромушин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Каждый из них будет иметь мощность в 6/10 кВ, отметил вице-губернатор.

По информации Хромушина, ориентировочная протяженность линий электропередач составит 37 км по трассе.

Программа повышения надежности электроснабжения реализуется в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор также отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.