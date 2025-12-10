Дорожные службы Долгопрудного убрали снег с улиц и тротуаров 10 декабря

Дорожные службы Долгопрудного 10 декабря начали уборку снега на муниципальных и региональных дорогах, а также в общественных пространствах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ночь на 10 декабря в Долгопрудном выпал снег, и дорожные службы округа приступили к его уборке. На муниципальных дорогах работали пять единиц спецтехники и 12 сотрудников, которые занимались ручной очисткой. На региональных трассах были задействованы три машины и 14 рабочих.

МБУ «Благоустройство» направило на уборку общественных пространств, тротуаров и дорожек 30 дворников и девять единиц спецтехники. Работы включали очистку и обработку тротуаров, проезжей части, остановок и подходов к пешеходным переходам. Также проводилась уборка мусора, в том числе в полосе отвода дорог.

В администрации напомнили, что за уборку дворовых территорий отвечают управляющие компании. В случае неудовлетворительной уборки жители могут обратиться в свою управляющую организацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.