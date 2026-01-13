Дорожно-коммунальные службы Красногорска круглосуточно убирают снег в округе

сегодня в 19:40

В Красногорске дорожные и коммунальные службы ведут планомерную уборку снега, который выпал в большом объеме по всему округу. Работы проводятся без перерывов, задействовано более 1 700 сотрудников и свыше 360 единиц техники.

Основное внимание уделяется расчистке и вывозу снега с главных дорог, подъездов к социально значимым объектам, остановкам, а также внутридворовым территориям и прилегающим проездам.

Жителям многоквартирных домов рекомендуют не парковать автомобили во дворах, чтобы обеспечить проезд спецтехники и повысить качество уборки. В администрации просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

По вопросам уборки снега жители могут обратиться в чат по ссылке или позвонить в дежурную службу округа по телефонам: +7 (498) 698-50-11, +7 (498) 698-50-06.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.