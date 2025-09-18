Дорожники отремонтировали элементы инфраструктуры в Долгопрудном

В городском округе Долгопрудный дорожные привели в нормативное состояние элементы инфраструктуры на региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На проспекте Ракетостроителей восстановили остекление остановки, а на остановках «Станция МЦД Водники» и «ТЦ Конфитюр» ликвидировали от граффити. Помимо этого, дорожники очистили дорожные знаки от незаконной рекламы на Лихачевском проспекте, от граффити — на проспекте Ракетостроителей и Парковой улице.

Для обеспечения безопасности движения отремонтировали светофоры на Летной улице, проспекте Ракетостроителей и Московской улице, восстановили дорожную разметку на 1-й Советской улице и Дирижабельной улице и разметку пешеходного перехода на Новом шоссе. Также привели в нормативное состояние перильные ограждения на проспекте Ракетостроителей и на Лихачевском проспекте.

В ведомстве отметили, что сейчас дорожные службы Московской области в ходе работ по летнему содержанию восстанавливают разметку, ремонтируют элементы инфраструктуры и поддерживают в нормативном состоянии проезжую часть, тротуары и посадочные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.