Дома Подольска, где жаловались на тепло, подключат к другой котельной в декабре

Дома № 34/2 и 32 на проспекте Юных Ленинцев в Подольске, где жители пожаловались на отопление и горячую воду, переведут на обслуживание в другую котельную в декабре, сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее жители указанных домов пожаловались, что у них долгое время горячая вода не достигает температуры и в 35 градусов. Кроме того, в квартирах холодно, до 17-18 градусов. А около дома проводятся какие-то работы.

«По информации, полученной от администрации округа, переключение вышеуказанных многоквартирных домов запланировано на котельную Почтовая, 12», — добавили в министерстве.

Также администрацией округа заключены контракты на проведение работ по капремонту сетей теплоснабжения по вышеуказанному адресу. Стройконтроль за ходом работ проводят власти Подольска и сотрудники ГБУ региона «Управление технического надзора капитального ремонта». Выполнение по контракту будет приниматься только с учетом полностью восстановленного благоустройства.

Сотрудники теротдела № 4 вместе с Подольской прокуратурой 15 октября выехали в указанные дома. на обходе также были представители РСО и УК. Произведены замеры температуры в жилых помещениях № 180, 213, там она составила от плюс 21,6 0 до плюс 22,4 градуса, что является нормой. По состоянию на 17 октября МУП «УК Подольск» ведутся пусконаладочные работы по развоздушиванию системы отопления.

Кроме того, в Минэнерго рассказали, что по данному адресу ведутся ремонтные работы. Сейчас рабочие проводят вварку воздухосборника, позже проведут разводушивание.