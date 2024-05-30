Дома на Лесопарковой улице в Балашихе благоустроят этим летом

В Общественно-политическом центре на Октябрьской, 11 выездная администрация Балашихи провела прием жителей. Работу вели замглавы Балашихи Михаил Объедков и специалисты профильных ведомств округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На встрече с жителями замглавы обсудил тему благоустройства дворов на Лесопарковой улице. В 2024 году впервые в Подмосковье администрация Балашихи предоставляет УК из бюджета города субсидию на благоустройство территорий, стоящих на кадастровом учёте.

Так, в программу комплексного благоустройства в этом году включён двор вблизи домов № 10, 12, 16, 17 на улице Лесопарковой. Работы планируют начать в июле. Здесь появится новая детская площадка, зона отдыха для жителей, освещение, парковочные места. В планах включить в программу на следующий год двор у домов № 2, 3, 4.

Важно темой встречи стала реконструкция станции МЦД Железнодорожная и организация пассажиропотока через северный вестибюль моста-конкорса.

«Мы понимаем, что на время строительства для жителей возникают определённые неудобства, связанные с шумом и организацией пешеходного и транспортного сообщения, но это временные трудности. После проведения земляных и строительных работ территорию обязательно благоустроят. Со стороны жилой застройки там, где необходимо и предусмотрено проектом, будут установлены защитные экраны», — отметил Михаил Объедков.

Площадь моста-конкорса составит свыше 5 тысячи квадратных метров. Здесь всё предназначено для пассажиров и для транзита пешеходов через пути. Конструкцию оборудуют эскалаторами, лифтами и современной системой навигации. Если жителям Лесопарковой улицы просто надо попасть на улицу Советская, нужно будет подняться на лифте на третий этаж и перейти по транзитному переходу.

Встречи с жителями в формате выездной администрации проходят регулярно по поручению главы Балашихи Сергея Юрова и будут продолжены в разных районах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.