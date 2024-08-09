Дом в Подольске восстановят после пожара

Фонд капитального ремонта Московской области начал восстановительные работы в многоквартирном жилом доме в Подольске, где недавно произошел крупный пожар. Огнем было охвачено порядка 1 000 кв. метров на мансардном этаже здания. В настоящий момент ведется расследование причин возгорания, которым занимаются правоохранительные органы, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Сразу после инцидента, в конце июля 2024 года, специалисты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР») совместно с Фондом капитального ремонта Московской области провели тщательное обследование дома.

На объекте уже работает бригада из 10 человек. В настоящее время производится очистка верхних этажей от мусора и подготовка к основным восстановительным работам.

В ходе восстановления строители проведут полное восстановление крыши, ремонт и укрепление конструктивных элементов фасада, а также ремонт внутренних инженерных систем. Кроме того, будет произведена замена систем газоснабжения с установкой датчиков контроля загазованности в квартирах, что обеспечит дополнительную безопасность жильцов.

«Наша первоочередная задача — обеспечить жителям Подольска безопасные и комфортные условия для проживания. Восстановление дома на улице Веллинга будет выполнено в установленные сроки с соблюдением всех строительных норм и стандартов качества. Мы уделяем особое внимание безопасности и надежности выполняемых работ», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За соблюдением строительных норм и правил на объекте в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.