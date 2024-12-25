сегодня в 16:09

Дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя подмосковные специалисты восстановили на 35%

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжаются работы по восстановлению девятиэтажного жилого дома, серьезно пострадавшего в период боев за город. Проект реализуется под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а за ежедневным контролем соблюдения строительных норм следят специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Здание подверглось масштабным разрушениям: многодневные пожары и прямое попадание снаряда привели к обрушению нескольких этажей.

Строительная готовность объекта составляет более 35%. Специалисты уже произвели демонтаж целого подъезда. Ремонтно-восстановительные работы включают укрепление конструктива здания, восстановление кровли, модернизацию инженерных систем, ремонт фасада и мест общего пользования.

«Работы на объекте ведутся по самым высоким стандартам качества под ежедневным контролем подмосковных экспертов. Благодаря совместным усилиям специалистов всех уровней регион возрождается, и тысячи людей возвращаются к нормальной жизни», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, начиная от обследования разрушенных объектов до контроля всех этапов восстановительных работ.

Больше информации о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно найти на официальном сайте: https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.