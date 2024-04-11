Доля светодиодов в уличном освещении в столице превысила 50%

В столице доля светодиодных светильников в освещении превысила 50%. При помощи перехода на светодиоды снижается энергопотребление, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, на территории Москвы с 2015 года действует масштабная программа по внедрению энергоэффективных технологий в уличное освещение. Сейчас специалисты планово продолжают заменять в опорах освещения натриевые и галогеновые лампы на энергоэффективные светодиодные светильники.

«Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%», — сказал Бирюков.

Замену ламп осуществляют специалисты АО «ОЭК». Работы проводят по мере того, как лампы выходят из строя или истекает срок эксплуатации. В новых опорах, которые оборудуют в рамках программ благоустройства, сразу применяют современные светильники.

Заммэра рассказал, что качественное освещение является одним из необходимых условий комфортной городской среды. С 2011 года число осветительных приборов в столице выросло почти в два раза. При помощи перехода на светодиоды снижается энергопотребление. Со временем система освещения будет целиком энергосберегающей.

Светодиодные светильники потребляют на 30% меньше электроэнергии, также снижается общая нагрузка на сети.

На данный момент общее количество светильников в системе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветке столицы превышает 1 млн. Город сейчас является одним из самых освещенных мировых мегаполисов.