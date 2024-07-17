Долги управляющих компаний Подмосковья за вывоз отходов сократились на 4 млн руб

Власти Московской области усиливают работу по взысканию долгов за вывоз мусора. После встречи с представителями министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору управляющие компании региона начали активнее покрывать задолженность перед региональными операторами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам встречи, проведенной министерством, 10 управляющих компаний согласились погасить задолженность.

Позитивная динамика составила порядка 4 млн рублей.

В то же время 4 компании отказались от сотрудничества. В их отношении будут приняты меры судебного взыскания, включая пени, судебные издержки и исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

Несмотря на задолженность управляющих компаний, министерство взаимодействует с региональными операторами и обеспечивает должный вывоз отходов даже в критических условиях.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.