Долг компаний ЖКХ перед «Мосэнергосбытом» за электричество составил 4,6 млрд руб

На 1 апреля 2024 года задолженность учреждений ЖКХ Подмосковья за потребленную электроэнергию составила более 4,6 млрд рублей. По сравнению с началом года шкала должников почти не изменилась. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

По-прежнему лидирует Одинцовский округ (долг более 553 млн рублей), второе место занимает Красногорск (340 млн рублей), а закрывает тройку Сергиево-Посадский округ с долгом более 264 млн рублей. Городские округа Пушкинский и Подольск поменялись местами в рейтинге и заняли соответственно 4-е место с долгом более 258 млн рублей и 5-е место с задолженностью более 249 млн рублей.

По итогам первых трех месяцев текущего года полностью отсутствует задолженность за электроэнергию у Звездного городка. На конец 2023 года задолженность также отсутствовала у городских округов Можайский и Зарайск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.