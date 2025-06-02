До 19 июня можно будет перейти на получение цифровой платежки на госуслугах
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Для жителей Подмосковья реализуется проект по переходу единого платежного документа на региональный портал госуслуг. Участники, которые уже перешли на электронный формат квитанций в прошлом месяце, начали их получать с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«Совместно с Мингосуправления региона мы запустили проект, цель которого — упростить процесс обращения с платежными документами. Онлайн ЕПД — это понятно и прозрачно, так как все данные проверены и синхронизированы с Госуслугами. Сервисом смогут воспользоваться более 2 млн. жителей. Он доступен для двух категорий плательщиков — собственники и наниматели по договору соцнайма. При этом, если пользователь передумал получать платежку электронно, всегда можно вернуться к классическому варианту», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Жители региона еще не присоединившиеся к сервису, могут изменить формат получения квитанции ежемесячно с 1 по 19 число включительно.
Как подключить электронный ЕПД:
- войдите на региональный портал госуслуг;
- подтвердите свое согласие на получение электронных квитанций при помощи кнопки «Получать ЕПД онлайн»;
- первую цифровую платежку вы получите уже в июле.
Подключить ЕПД на РПГУ могут:
- собственники жилья в МКД;
- жильцы по договору социального найма.
Электронный ЕПД гарантирует оперативную доставку квитанций в любом месте, минимизирует риск их утраты и защищает информацию от подделок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.