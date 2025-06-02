До 19 июня можно будет перейти на получение цифровой платежки на госуслугах

Для жителей Подмосковья реализуется проект по переходу единого платежного документа на региональный портал госуслуг. Участники, которые уже перешли на электронный формат квитанций в прошлом месяце, начали их получать с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Совместно с Мингосуправления региона мы запустили проект, цель которого — упростить процесс обращения с платежными документами. Онлайн ЕПД — это понятно и прозрачно, так как все данные проверены и синхронизированы с Госуслугами. Сервисом смогут воспользоваться более 2 млн. жителей. Он доступен для двух категорий плательщиков — собственники и наниматели по договору соцнайма. При этом, если пользователь передумал получать платежку электронно, всегда можно вернуться к классическому варианту», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Жители региона еще не присоединившиеся к сервису, могут изменить формат получения квитанции ежемесячно с 1 по 19 число включительно.

Как подключить электронный ЕПД:

войдите на региональный портал госуслуг

подтвердите свое согласие на получение электронных квитанций при помощи кнопки «Получать ЕПД онлайн»;

первую цифровую платежку вы получите уже в июле.

Подключить ЕПД на РПГУ могут:

собственники жилья в МКД;

жильцы по договору социального найма.

Электронный ЕПД гарантирует оперативную доставку квитанций в любом месте, минимизирует риск их утраты и защищает информацию от подделок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.