До 11%: эксперт рассказала о подорожании услуг ЖКХ в 2026 году

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева заявила, что в 2026 году тарифы на коммунальные услуги могут увеличиться на 6-11%, сообщает «ФедералПресс» .

По ее словам, существенную часть расходов составляют выплаты, обусловленные работой управляющих компаний, определяемые условиями заключенных с ними соглашений.

Казанцева отметила, что с начала текущего года граждане России уже столкнулись с заметным ростом затрат на обслуживание жилья. В то время как увеличение тарифов, вступившее в силу 1 июля 2025 года, в большей степени затронуло ресурсоснабжающие организации, оно, несмотря на государственный и региональный контроль, оказало наиболее ощутимое влияние на потребителей коммунальных услуг.

Эксперт акцентировала внимание на том, что темпы роста тарифов опережают официально заявленный уровень инфляции. Ресурсоснабжающие организации обосновывают ежегодное увеличение стоимости коммунальных услуг, в частности, ссылаясь на растущую инфляцию.

