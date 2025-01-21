До 10 тыс руб заплатят жители Подмосковья за недопуск газовщиков в квартиры

Техобслуживание газового оборудования должно проводиться не реже 1 раза в год — это обязательное условие для поставки газа в многоквартирные дома. За недопуск специалистов к газовому оборудованию жильца квартиры будут наказывать штрафом в размере 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Проведение ТО предупреждает возможные утечки газа, отсутствие должной вентиляции в помещениях, а также выявляет неправильное подключение оборудования.

«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тыс. рублей. В 2024 году из-за недопусков сотрудников «Мособлгаза» для выполнения работ по проверке газоснабжения в регионе были временно отключены от подачи ресурса более 17 тыс. квартир МКД. Эти крайние меры специалисты применяют исключительно в целях безопасности жизни и здоровья населения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Как отличить сотрудников «Мособлгаза» от мошенников?

спецодежда должна быть синего цвета с серыми вставками: на правом нагрудном кармане расположен бейдж с фотографией и QR-кодом, содержащим личную карточку сотрудника, на левом — официальный логотип предприятия;

перед допуском в квартиру убедитесь, что специалист имеет при себе удостоверение;

о времени визита жителей предупреждают заранее по телефону, также за 2 недели до проведения техобслуживания от «Мособлгаза» направляется уведомление по электронной почте, а управляющие организации размещают соответствующие объявления в подъездах.

Ознакомиться с графиком визитов можно на сайте «Мособлгаза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.