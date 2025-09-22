Для школьников Подмосковья стартовал новый сезон «Урок цифры»

С 22 сентября стартовал первый в новом сезоне «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Школьникам расскажут, что такое ИИ-агенты и как они работают, их особенности и отличия от больших языковых моделей, а также практическую пользу и применение в различных сферах жизни.

Урок рассчитан для учащихся 1-11 классов и состоит из обучающего видеоролика и занятия на онлайн-тренажерах. Все материалы занятий сопровождаются методическими рекомендациями. Принять участие можно самостоятельно на сайте проекта по 12 октября 2025 года.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.