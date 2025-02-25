Для председателей МКД Подмосковья провели обучение по онлайн-голосованию в ГИС ЖКХ
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Образовательный семинар «Электронное голосование на платформе ГИС ЖКХ», организованный министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, объединил на одной площадке более 30 председателей МКД Подмосковья, входящих в координационный совет Ассоциации председателей МКД региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Электронное голосование в системе ГИС ЖКХ предоставляет собственникам новый и удобный способ участия в управлении домом. В 2025 году перед нами стоит цель перевести 50% жилого фонда региона на такой способ принятия решений. Уже сформированы все адресные перечни домов, исходя из базовых критериев: площадь, год постройки, наличие жалоб в ЕДС и заявлений о внесении в реестр. Всем муниципалитетам также направлены рекомендации по проведению голосования в ГИС ЖКХ и порядку информирования жителей», — сказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.
Больше всего обсуждений у членов Ассоциации вызвали темы, связанные с алгоритмом организации первого собрания в системе, порядка размешения сообщений о голосовании и порядка подведения итогов процедуры. Также в завершении каждый желающий смог задать все интересующие вопросы отраслевым специалистам ведомства.
«Электронное голосование — это современный подход, а также возможность для каждого собственника быть услышанным и участвовать в принятии решений. В ближайшее время весь порядок и преимущества процедуры будут доведены до жителей на муниципальных форумах „Управдом“, — сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.
Напоминаем об электронных способах голосования:
- в системе ГИС ЖКХ;
- в мобильном приложении «Госуслуги.дом»;
- в МФЦ региона.
Проведение первого общего собрания в системе возможно без предварительного бумажного голосования и по инициативе любого собственника или действующей управляющей организации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.
«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.