Для председателей МКД Подмосковья провели обучение по онлайн-голосованию в ГИС ЖКХ

Образовательный семинар «Электронное голосование на платформе ГИС ЖКХ», организованный министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, объединил на одной площадке более 30 председателей МКД Подмосковья, входящих в координационный совет Ассоциации председателей МКД региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Электронное голосование в системе ГИС ЖКХ предоставляет собственникам новый и удобный способ участия в управлении домом. В 2025 году перед нами стоит цель перевести 50% жилого фонда региона на такой способ принятия решений. Уже сформированы все адресные перечни домов, исходя из базовых критериев: площадь, год постройки, наличие жалоб в ЕДС и заявлений о внесении в реестр. Всем муниципалитетам также направлены рекомендации по проведению голосования в ГИС ЖКХ и порядку информирования жителей», — сказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.

Больше всего обсуждений у членов Ассоциации вызвали темы, связанные с алгоритмом организации первого собрания в системе, порядка размешения сообщений о голосовании и порядка подведения итогов процедуры. Также в завершении каждый желающий смог задать все интересующие вопросы отраслевым специалистам ведомства.

«Электронное голосование — это современный подход, а также возможность для каждого собственника быть услышанным и участвовать в принятии решений. В ближайшее время весь порядок и преимущества процедуры будут доведены до жителей на муниципальных форумах „Управдом“, — сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Напоминаем об электронных способах голосования:

в системе ГИС ЖКХ;

в мобильном приложении «Госуслуги.дом»;

в МФЦ региона.

Проведение первого общего собрания в системе возможно без предварительного бумажного голосования и по инициативе любого собственника или действующей управляющей организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.